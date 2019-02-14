جاريد كوشنر: سنقدم خطتنا للتسوية الفلسطينية بعد الانتخابات الاسرائيلية

أعلن كبير مساعدي الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ ان "​الإدارة الأميركية​ ستقدم خطتها للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يطلق عليها "صفقة القرن" بعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان المقبل".

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