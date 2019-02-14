​غرفة شركات السياحة: سندرب 15 ألف سائق سياحي للنهوض بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب لكافة العاملين بالقطاع السياحي؛ مشيرا إلى أن التدريب يلعب دورا أساسيا للنهوض بقطاع السياحة.

وأكد الشاعر خلال المؤتمر التدريبي الأول للعاملين بقطاع السياحة اليوم الخميس؛ أنه يجب على أصحاب الشركات الاقتناع بفكرة التدريب؛ مشيرا إن غرفة شركات السياحة تركز على ملف التدريب خاصة بقطاع النقل السياحي ؛حيث يتم استهدف تدريب ١٥ ألف سائق سياحي.

وأوضح أنه يتم العمل على استخراج رخص سياحية بعنوان "قائد مركبة سياحية" بديلا للرخصة المهنية والخاصة .

وأشار الشاعر إلى أهمية السياحة الإلكترونية؛ حيث تم مطالبة لجنة السياحة الإلكترونية بتحديد ضوابط للحفاظ على احترام التعاقد مع السائح الأجنبي الذي حجز عبر الإنترنت.

ومن جانبها قالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب؛ إن هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة لتدريب العاملين بالقطاع السياحي لرفع كفاءة العنصر البشري؛ مشيرة إلى أن هناك خطة قصيرة الأمد لمدة عام مع لجنة التدريب من خلال برامج مكثفة لمدة عام ومنها تدريب أسطول النقل السياحي بشكل مفعل.

وأكدت أن دور وزارة السياحة أيضا إعداد منظومة تشريعية تنظم وتضمن استمرار برامج التدريب بكفاءة ؛مشددة على استعداد الوزارة لمساندة غرفة شركات السياحة بالدعم الفني واللوجستي.

ومن جانبه قال علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن هدف الغرفة من برنامج التدريب هو إخراج عمالة سياحية متميزة وتطوير العمل بغرفة الشركات؛ مؤكدا أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا ببرامج التدريب السياحي لمختلف القطاعات.

وأكد المانسترلي انه سيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن جدول وبرامج الدورات التدريبية خلال عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة لديه قناعة بالتدريب ويوفر كل الدعم المادي واللوجستي للسياحة.