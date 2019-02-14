بالفيديو.. ضبط كمية ضخمة من الحشيش في حملات الداخلية لمكافحة المخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 134 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من الأشخاص بعدد من المحافظات، و110 آلاف قرص مخدر متنوع إضافة إلى كميات من مخدري الهيروين والإستروكس.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة مروجي وحائزي المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتي "القاهرة، الجيزة".

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.