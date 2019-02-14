الحريري: لبنان ليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن بلاده ليست دولة تابعة لأي محور في الشرق الأوسط، وليست ساحة لسباق التسلح في المنطقة، مشددا على أن لبنان دولة عربية مستقلة لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، وتؤكد على التزام سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وأن أي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزم الدولة ولا اللبنانيين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري مساء اليوم الخميس، في مركز الواجهة البحرية لبيروت، خلال اللقاء الحاشد، الذي نظمه (تيار المستقبل) بمناسبة ذكرى مرور 14 عاما على اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
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