من التجمع لكرداسة.. سر سيارة فارهة كشفت لغز جثة مهشمة بالطريق الأبيض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مكالمة متكررة بين موظف بموقع للتسويق الإلكتروني و"ديلر"، للاتفاق على مكان تسلميه تذاكر الهيروين، ليققطع الطريق من محل سكنه بمنطقة التجمع الخامس إلى كرداسة، لكن تلك المرة كانت الأخيرة، فقد معها حياته وسيارته الفارهة.

منذ أيام، ظهرت علامات الثراء على "سلامة" صاحب الـ22 سنة، خاصة قيادته سيارة ملاكي فارهة، ما دفع بعض الأهالي لإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.

في توقيت متزامن، تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على مجهولة بالطريق الأبيض بناحية برك الخيام بدائرة المركز موثوقة اليدين من الخلف وبها جروح وكدمات متفرقة والعثور بطيات ملابسه على لفافة لمخدرى الهيروين والحشيش يدعى "وحيد .ح.م"، 57 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

داخل قسم شرطة التجمع، حملت اعترافات الشاب العشريني مفاجأة لرجال المباحث إذ أرشد عن طريقة امتلاكه السيارة: "قتلت صاحبها ورميت جثته في الزراعات بكرداسة"، ليتصل رئيس المباحث بنظيره المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، يروي له تفاصيل ماء توصلت إليه التحقيقات.

تحريات المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى مرتكبى الواقعة وهما: "سلامة.م"، 22 سنة، وآخري يدعى "محمد مزيكا".

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهم الأول، وقرر باشتراكه والثاني في استدراج المجنى عليه لبيع مخدر الهيروين له، وحال محاولته سرقة هاتفه المحمول ومقاومة المجنى عليه له، تعدى عليه الثاني أكثر من مرة بمقبض مسدس صوت كان بحوزته على رأسه فأودى بحياته، ثم قاما بإيثاقه والتخلص من جثته بمكان العثور، والاستيلاء على سيارته الملاكي التى كان يستقلها وهاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووجه اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب.