فرنسا تعلن عودة سفيرها لدى إيطاليا إلى روما قريباً

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان، في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن سفير فرنسا في إيطاليا كريستيان ماسي، الذي استُدعي للتشاور إلى باريس، سيعود "في القريب العاجل" إلى روما.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، بعد أسبوع على استدعاء السفير، الذي تقرر احتجاجاً على مجموعة تصريحات لمسؤولين ايطاليين اعتبرت "مسيئة"، "اليوم، أستطيع أن أقول لكم إن عودة سفيرنا ستحصل في القريب العاجل".

وفي هذه المقابلة، يستهدف لو دريان خصوصاً تصرف نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويدجي دي مايو، الذي توجه إلى فرنسا في 5 فبراير، للقاء عناصر من "السترات الصفراء"، وهي حركة الاحتجاج الاجتماعي التي تتخللها أعمال عنف. وقال "لقد تم تجاوز الحد" من خلال هذه الزيارة.

وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه المبادرة "كانت الحلقة التي تجاوزت الحدود"، لأن دي مايو "التقى شخصاً كان يدعو إلى عصيان وإلى تدخل الجيش".

وأكد دي مايو أيضاً أنه التقى هؤلاء المندوبين عن السترات الصفراء بصفته رئيساً لحركة خمس نجوم "المعارضة للنظام" وليس بصفته نائباً لرئيس الوزراء.

ويؤكد الوزير، من جهة أخرى، أن التعاون الثنائي لا يزال ثابتاً، مشيراً إلى التعاون الحدودي بين البلدين بشأن قضايا الهجرة أو طلبات تسليم رعايا إيطاليين لاجئين في فرنسا، لكنهم مدانون في إيطاليا بأعمال إرهابية.

ودعا لو دريان أيضاً روما إلى "الإسراع" في اتخاذ قرار في الملف الدقيق لخط السكك الحديد السريع بين ليون وتورينو، والذي يقسم بشدة الحكومة الإيطالية.