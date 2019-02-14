مقتل ثلاثة من عناصر الأمن ومزارع بانفجار لغمين في الأردن

لقي ثلاثة رجال أمن ومزارع أردني مصرعهم، اليوم الخميس، إثر إنفجار لغمين أرضيين في إحدى مزارع منطقة السلط، فيما أصيب 7 من عناصر الأمن بجروح، كما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن "صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته".

وأضاف أنه "لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم أرضي قديم ثانٍ ما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة سبعة آخرين بإصابات متوسطة".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة "للمسح والتحقيق"، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

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