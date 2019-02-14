روسيا تؤكد على موقفها الداعم لمادورو

وكالات

أكدت مصادر روسية رسمية اليوم أن موسكو لن تغير موقفها من الأزمة الفنزويلية، التي تدعم فيها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "روسيا تستند إلى القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول بما يتماشى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت زاخاروفا في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تحدث هاتفياً

هذا الأسبوع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وحذره من "أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وأكدت "السؤال هو: ما الذي تبحث عنه الولايات المتحدة؟ إذا كانوا يريدون أن تغير روسيا موقفها، فهذا غير ممكن".

وانتقدت في الوقت نفسه "هاجس" واشنطن المتمثل في "إسقاط الحكومة الشرعية"

في فنزويلا، الأمر الذي تستخدم من أجل تحقيقه حسب كلامها، كافة "الوسائل الإعلامية والنفسية".

وتماشياً مع هذه السياسة، فإن السلطات الأمريكية أيضاً "تحث جيش دولة ذات سيادة على تغيير موقفه" على حد قولها.

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن دعمه لنيكولاس مادورو، منذ الحظة الأولى لهذه الأزمة، وما وصفه بـ"التدخل المدمر" من جانب الولايات المتحدة.

ونددت روسيا الأسبوع الماضي بالعملية الإنسانية في فنزويلا، معتبرةً أنها "غطاء" للإطاحة بحكومة مادورو الشرعية.