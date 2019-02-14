البيت الأبيض: إدارة ترامب لم تقرر تمديد مهلة الاتفاق التجاري مع الصين

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وكالات

قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت ستمدد الموعد النهائى للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين،

والذى يحل فى 1 مارس.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستسمح بتمديد المهلة لمدة 60 يوما، قال لارى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى لشبكة

فوكس نيوز "لا أستطيع الحديث عن هذا. لم يُتخذ قرار بعد"،

وأعطى كودلو خلال المقابلة تقييما متفائلا للمباحثات التجارية الرفيعة المستوى فى بكين، وقال إن فريق التفاوض الأمريكى سيلتقى مع الرئيس الصينى شي جين بينج يوم الجمعة، مضيفاً أن "الأجواء فى بكين جيدة".