البنتاجون: واشنطن لن تنسحب من أفغانستان بمفردها

باتريك شاناهان

وكالات

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الخميس، إن أي سحب محتمل لقوات بلاده من أفغانستان لن يتم من جانب واحد، وإنما بشكل جماعي مع حلفاء آخرين.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح شاناهان أن حلفاء آخرين

لبلاده سيقدمون على سحب أو خفض تواجدهم العسكري، بالتنسيق مع واشنطن، في إشارة إلى مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان".

وأضاف، بحسب موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، إن حلفاء "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان سيخرجون "أكثر قوة

وتنسيقًا".

يشار إلى أن واشنطن قادت عام 2001، قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وفي يناير الماضي، عقدت واشنطن وممثلون عن الحركة جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير الجاري.

ويعد سحب التواجد الأجنبي في البلاد أو خفضه أبرز ملفات المباحثات، التي تغيب عنها الحكومة الأفغانية لمواصلة "طالبان" رفض الاعتراف بها.