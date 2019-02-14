الأمم المتحدة: 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة

الوضع في اليمن

وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني تزداد سوءًا، مشيرة إلى أن نحو 80% من اليمنيين، أي نحو 24 مليون مواطن، يحتاجون إلى المساعدات الرسمية.

وذكرت الأمم المتحدة - في بيان أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي

سي" اليوم الخميس - أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن تقريرا صادرا خلال الشهر الجاري عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

في اليمن أفاد بأن نحو 10 ملايين يمني، من أصل نحو 28 مليون، يعانون من الجوع الشديد.

وأوضح التقرير - الذي يتضمن رصدا للوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي - أن 7.4 مليون يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.