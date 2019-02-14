الأمم المتحدة: 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني تزداد سوءًا، مشيرة إلى أن نحو 80% من اليمنيين، أي نحو 24 مليون مواطن، يحتاجون إلى المساعدات الرسمية.
وذكرت الأمم المتحدة - في بيان أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بيسي" اليوم الخميس - أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن تقريرا صادرا خلال الشهر الجاري عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
وأوضح التقرير - الذي يتضمن رصدا للوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي - أن 7.4 مليون يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.
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