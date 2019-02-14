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نائب معارض يرش الحبر على رئيس وزراء ألبانيا في البرلمان (فيديو +صور)
يمن شباب نت - وكالات
الخميس, 14 فبراير, 2019 - 06:01 مساءً
تصاعدت حدة التوتر في برلمان ألبانيا اليوم الخميس، عندما قام نائب معارض برش الحبر على رئيس الوزراء إيدي راما، مما لطخ وجهه وقميصه باللون الأزرق.
وذكرت شبكة “تي في كلان” أنه تم طرد النائب عن الحزب الديمقراطي إيدي بالوكا من الجلسة البرلمانية، عقب أن قام برش الحبر من قلم حبر أو محقنة.
وكان راما، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الحاكم، قد رفض أمس الأربعاء طلب الديمقراطيين بتقديم استقالته بحلول الجمعة المقبلة كما سخر منهم بالقول أنا "قلق لأننا ليس لدينا معارضة".
ويهدد زعيم الحزب الديمقراطي لولزيم باشا بتنظيم مظاهرات ما لم يتنحى راما ويفسح الطريق أمام تشكيل حكومة تكنوقراط.
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