آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 62

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد اسود، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حميد كريدي يحول مبلغ 30 مليون دولار من اموال الكازينو الى مصرف credit agricole في سويسرا، والقضاء لا يكشف السرية المصرفية عن المتهم باختلاس الأموال". المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

كانت هذه تفاصيل خبر اسود مغردا: كريدي يحول مبلغ 30 مليون دولار الى سويسرا والقضاء لا يكشف السرية المصرفية عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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