كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: انفجار لغمين أرضيين يقتل شرطيين ومدنيا في البلقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل عنصران من الشرطة الأردنية ومدني، وأصيب 7 من أفراد الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بعد انفجار لغمين أرضيين في محافظة البلقاء، غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب تفاوت الإصابات بين رجال الأمن".

وانفجر لغم صباح اليوم الخميس في منطقة نقب الدبور، ما أدى إلى مقتل مدني، وبعد وصول رجال الأمن إلى المنطقة، انفجر لغم أرضي ثانٍ، ما أدى إلى مقتل شرطيين إثنين، وإصابة 7 آخرين.