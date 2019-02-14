كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: نحتاج المساعدة الروسية بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن تركيا ستحتاج مساعدة موسكو بعد الانسحاب الأمريكي المقرر من سوريا.

وأضاف في تعليقات تلفزيونية خلال قمة بين روسيا، وتركيا، وإيران في مدينة سوتشي جنوبي روسيا: "من المهم أن نعمل معاً لمواجهة هذا التطور الجديد".

وطالب أردوغان بمساعدة موسكو لاستخدام المجال الجوي السوري فوق المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، واقترح أن يكون ذلك بالتنسيق مع قاعدة حميميم الجوية الروسية، في شمال غرب سوريا.

وتسعى تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" قرب حدودها لحماية أمنها، وطالب أردوغان بالتنسيق مع روسيا في ذلك، وقال إن "تركيا بذلت جهوداً مكثفة لمنع هجمات في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في محافظة إدلب السورية، قرب الحدود التركية".