كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء عبدالقادر العمودى لـ"الخليج 365": تبادلت إطلاق النيران مع الحوثيين لمدة ساعة ونصف.. ولا حل سوى البنادق (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش سُكان دولة اليمن حالة من الترقب الشديد، بعد أن شهدت المناطق العسكرية تطوراً ملحوظاً بمختلف المناطف، حيث تعيش قوات الشرعية والتحالف العربى حلم النصر النهائى، الذى بات ينتظرهم ليعلنوا لجميع دول العالم أن اليمن قادرة بشعبها وقواتها، ولينتهى النزاع المُسلح الذى أحدث دماراً كبيراً منذ مطلع 2015، بعدما سيطرت قوات الانقلاب على أغلب مناطق البلاد.

الأمر الذى يُعد أكثر خطورة، هو تعايش آلاف المدنيين في ظروف فرضتها الحرب عليهم، من بينها سوء التغذية والأوبئة، وندرة الأدوية والمعدات الطبية، ما جعل لـ دول التحالف العربى دوراً كبيراً فى الأزمة اليمنية.

التقى "الخليج 365" باللواء الركن عبدالقادر العمودى، مساعد وزير الدفاع اليمني السابق، للحديث حول آخر المستجدات العسكرية فى ساحة الحرب ودور التحالف العربي والمطامع، التى وضعتها إيران أمام أعينها للنيل من موارد الشعب اليمني والسيطرة على الحكم ونشر المذاهب المتطرفة، حيث يؤكد على أن الحوثى هو مُغتصب حقيقي للدولة ولا حل سوى استخدام القوى العسكرية.

بداية.. ما رأيك فى الدور الذى تلعبه قوات التحالف العربى داخل اليمن؟

جاء دور التحالف العربي بناءً على دعوة وجهه الرئيس الشرعي لهم، حيث طلب من الإخوة فى دول الجوار مساعدتنا فى الأزمة التى وقعنا بها، بعد أن سيطر الحوثيين على مناطق كثيرة، بداية من جبال مران وصولاً بعمران وصنعاء، ولما سقطت صنعاء بدأ الحوثيين تحالفهم مع الرئيس السابق للتوغل أكثر والسيطرة باستخدام الأسلحة النارية تجاه القوات العسكرية والمدنيين، ما أدى إلى خروج الرئيس الشرعى من عدن مُتجهاً إلى السعودية ليُطالب بدعم عربى، حيث بدأت دول التحالف بالدخول عسكرياً فى ميدان المعركة "جواً"، قاصدين تحرير الأرض من جماعة الانقلاب.

ملف المساعدات الإغاثية.. برأيك كيف نستطيع الحفاظ عليها وحمايتها؟

التحالف العربى قدم الكثير من المساعدات العسكرية، وبعد تحرير مناطق كثيرة، خاصة بالجنوب، بدأ الدعم اللوجستى والمادى لدعم السكان فى مجالات مختلفة، فالمساعدات الإغاثية تصل إلى المناطق المُحررة وجهات التوزيع كاملة دون أى نقص وبكل سهولة، لكن المشكلة فى إيصال المساعدات إلى المناطق التى لازالت تحت سيطرة الحوثيين، فالمساعدات التى تصل عن طريق ميناء الحديدة ليس لها مكان إلا الحوثيين وليس المستحقين، حيث تلعب عناصر المليشيا على استخدام تلك المساعدات فى الحرب لشراء أسلحة وذخائر.

الحماية لن تأتى إلا بالسيطرة على مناطق الموانئ، فلابد من تحرير ميناء الحديدة ووضع سيطرة الشرعية عليه حتى نستطيع إيصال المساعدات إلى مستحقيها، فلابد من إسقاط المليشيا الإنقلابية، فهم مسيطرون على الأرض بهذة المنطقة.. وهناك حل آخر وهو إشراف أممى على هذه المساعدات حتى نضمن وصولها إلى أماكنها الصحيحة.

برأيك.. كيف نُعيد الحياة إلى طبيعتها فى المناطق المحررة ؟

الحياة فى المناطق المحررة بدأت تعود إلى طبيعتها، فالمحافظات الجنوبية تعيش وضع أكثر ارتياحية واستقراراً بعد تحريرها، التجارة تسير بشكل اعتيادى والمدارس فتحت أبوابها على مصرعيها والحالة التموينية جيدة، ولكن هناك صعوبات تتعلق بالجانب الأمنى، نظراً لأن هناك تداخل فى المهام بين كل القيادات فالمناطق المحررة جهة تتبع المجلس الانتقالى وأخرى تتبع الشرعية، فهناك تضاد فى المهام ليس إلا.

هناك نقص فى الوقود ببعض المناطق، وهذا نظراً لارتباطه بالخارج عن طريق الاستيراد، لكن المعونة السعودية لإيصال النفط إلى المناطق المحررة ساعدت على تقليل هذه الأزمة.

حدثنا عن آخر التطورات العسكرية؟

التطورات العسكرية، خاصة بعد اجتماع بروكسيل الذى لم يُطبق رغم إفادته بضرورة إيقاف الحرب، ففى الوقت الراهن المواجهات العسكرية قلت عن الوقت السابق، فعلى سبيل المثال جبهة نهم توقف القتال بها منذ فترة، والضالع لازال هناك مناوشات مستمرة وجبهات الساحل الغربي تكاد تكون متوقفة بعد اتفاق الحديدة، وهناك اشتعال عسكرى فى اتجاه صعدة والجوف وحجة، حيث ظهرت مقاومة من الداخل فى منطقة الحجور مدعومة من الجيش الوطنى والتحالف.

ماذا عن مطامع إيران وأذرعها الإرهابية؟

لإيران مطامع معروفة للجميع، ولولا هذه المطامع لما حصل دخول أذرعها الإرهابية إلى اليمن.. فمنذ أن قامت الثورة داخل إيران وهم يُصدرونها إلى الدول العربية.