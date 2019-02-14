كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: الجولة المقبلة من مباحثات أستانا ستعقد نهاية مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الجولة المقبلة من المباحثات حول سوريا في أستانا ستعقد نهاية مارس أو بداية أبريل.

كما أشار الرئيس الروسي، الى أن بعض البلدان تريد الانضمام إلى عملية أستانا للتسوية في سوريا بصفة مراقبين.

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا وإيران وتركيا سيدعمون إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

ووصف المباحثات حول سوريا في القمة الروسية الإيرانية التركية في سوتشي بأنها كانت بناءة ومفصلة للغاية، مؤكدا أن روسيا وإيران وتركيا تعمل على تعزيز التعاون في إطار عملية استانا.