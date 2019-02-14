كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي: الليرة التركية ستواصل هبوطها خلال 2019 لعدم وجود رؤية للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل الاقتصادي الإماراتي، نايل الجوابرة، إن عام 2018 شهد ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد التركي جراء انخفاض الليرة، مشيرا إلى أنه ما زاد من الأزمة هو عدم وجود حيلة أو خطوات للحكومة التركية لمواجهة هذا الانهيار لوقف الخروج السريع والمتزايد من المستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وأضاف الجوابرة خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، أن هناك قلق كبير لدى المستثمرين الأجانب من الهبوط الكبير والمتواصل في قيمة الليرة التركية وزيادة نسبة التضخم، معرباً عن اعتقاده بأن خروج الاستثمارات الأجنبية ستستمر مالم يكن هناك تدخل من البنك المركزي التركي، مؤكداً أن خروج المستثمرين سيستمر حالة عدم وجود إصلاحات حقيقية وفعلية من قبل الحكومة.

وأوضح الجوابرة أن هبوط الليرة التركية استمر لبدايات 2019 في التداولات، وهو ما يزيد قلق المستثمرين الأجانب ويدفع بخروجهم، ورأى أن هذا الخروج كان أكبر ضاغط على الحكومة التركية، متابعاً أن هذا الخروج سيستمر وستهوى الليرة أكثر نظراً لعدم وجود رؤية من الحكومة للاقتصاد التركي، مشيرا إلى أنه لن يكون عودة للاستثمارات مرة أخرى بدون إصلاحات حقيقية من قبل البنك المركزي وعدم تدخل الحكومة حتى تكون هناك سياسة نقدية شفافة.