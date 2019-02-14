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"عريقات": على العالم الامتناع عن دعم خطة ترامب

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الخميس 14/فبراير/2019 - 04:46 م

عريقات: على العالم الامتناع عن دعم خطة ترامب صائب عريقات
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وكالات

 

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قالت مصادر عبرية، اليوم الخميس، إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات طلب من الدبلوماسيين الأجانب العاملين في مناطق السلطة الفلسطينية، الامتناع عن دعم وتأييد خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن.وقال عريقات، حسب صحيفة "هاراتس" الإسرائيلية إن "محاولات إدارة ترامب منح الشرعية لجرائم وانتهاكات إسرائيل، ودعمها للسياسات الإسرائيلية بما في ذلك الاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومنح الشرعية للمستوطنات، ووقف المساعدات الإنسانية والمساعدات للشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف تمويل وكالة الأونروا وإغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن، لم تتمكن من فعل أي شيء سوى تعزيز قوة المتطرفين في منطقتنا".
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