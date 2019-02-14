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عبرت الفنانة الطاهرة حمامايش، أمس الأربعاء، عن موقفها الرافض لإقامة حفل زفاف للشاب مصطفى “إكشوان”، وزوجته، بدعوى أنه إشهار للقائمين عليه أكثر من كونه مجرد عمل خيري، ولقي رأيها دعما من الفنانة دنيا باطمة.
وأشارت الطاهرة، في منشور على “أنستغرام”، أن الخير يجب أن يظل مستورا، وليس “هو دير لراسك الإشهار”، حسب تعبيرها.
وقالت الطاهرة إن المساعدة المقدمة لهذين الزوجين، يجب أن تكون من اختيارهما، وليست مفروضة عليهما، كحفل الزفاف.
باطمة أعادت نشر ما كتبته الطاهرة، مع رمز تعبيري يشير إلى أنها متفقة تماما معها فيما قالته.
يذكر أن خبير التجميل جواد قنانة، ومتعهدة الحفلات، مونية رمسيس، هما من اقترحا إقامة حفل زفاف لـ”الكوبل” مصطفى، وزوجته بعد قصتهما، التي لقيت تعاطف الكثيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاهرة حمامايش وباطمة تنتقدان إقامة عرس لـ”إكشوان” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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