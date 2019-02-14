وزير الخارجية الإسباني: موقف مدريد من قضية الصحراء واضح وثابت ولم يتغير

قال جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني، اليوم الخميس، خلال ندوة صحافية أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية واضح وثابت.

بوريل، الذي وجهت له أسئلة صحافية حول موقف بلاده من الوحدة الترابية للمغرب ومقترح الحكم الذاتي، قال إن إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار توصيات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبر بوريل وبوريطة، على أن العلاقات الثنائية بين البلدين انتقلت خلال الزيارة الملكية الأخيرة إلى مستوى آخر، بشراكة تعتمد على تعاون في المجال الاقتصادي والسياسي والامني والثقافي، بالإضافة إلى اتفاق على حل الخلافات في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، لمعالجتها مهما كانت صعبة.

يشار إلى أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية كانت قد وجهت نداء للمسؤولين الإسبان تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها عاهل الجارة الشمالية للمغرب رفقة وفد حكومي إسباني، من أجل الضغط على المغرب للخضوع لما تراه هي حلا لقضية الصحراء المغربية، فيما أعلن المسؤولون الإسبان، عن دعمهم لوجهة النظر المغربية تجاه القضية الوطنية.