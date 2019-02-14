انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يصل ألمانيا للمشاركة بمؤتمر ميونيخ للأمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ55 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم وصل إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده بين 15-17 فبراير الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية.

وتنطلق، غداً الجمعة، فعاليات تحضيرية للمؤتمر الذي يعتبر من أضخم المؤتمرات الأمنية العالمية على الإطلاق.

وبحسب إعلان رئيس المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، فإن قرابة 35 من رؤساء الدول والحكومات سيشاركون في المؤتمر.

وقال الدبلوماسي الألماني السابق إشينغر، في مؤتمر صحافي ببرلين: إن 50 وزير خارجية و30 وزير دفاع سيشاركون أيضاً.