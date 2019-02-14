انت الان تتابع تفاصيل خبر اليمنيون غاضبون من ظهور وزير خارجيتهم بجوار نتنياهو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - سادت حالة من الاستياء والغضب بين اليمنيين، على خلفية ظهور وزير خارجية بلادهم خالد اليماني، إلى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في مؤتمر وارسو الدولي الذي يعقد في العاصمة البولندية.

وبرز وزير الخارجية اليمني على رأس الطاولة متوسطاً نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، خلال فعاليات المؤتمر الدولي، وهو ما أثار السخط بين اليمنيين الذين تساءلوا إن كانت حكومتهم قد تلجأ إلى التطبيع مع تل أبيب.

وقال الاعلامي اليمني عبد الله إسماعيل، في تدوينة على صفحته بتويتر، ان حضور اليمن في المؤتمر لم يكن ضرورياً، وهي لم تكن معنية به، وأن أي محاولة لتبرير ما قام به الوزير مرفوض، متسائلاً في تغريدة أخرى إن كان هناك توجه رسمي للتطبيع مع إسرائيل.

أما الصحفي اليمني "الخطاب الروحاني"، فقد اكتفى بالقول في تغريدة له، إن ما فعله الوزير "وبذكاء خارق يقدم أكبر خدمة للحوثيين"، في إشارة إلى ما تنادي به جماعة الحوثي في شعاراتها بـ"الموت لإسرائيل"، وإقناع اليمنيين أنها تحارب "حكومة هادي الموالية لإسرائيل".

وفي المؤتمر الذي شاركت فيه عدد من الدول العربية، ورفضت فلسطين الحضور، أفصح مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدة من داخل غرفة الاجتماع، عما حدث بين الوزير اليمني ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب غرينبلات: "لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه (ميكروفونه)"، مضيفاً أن نتنياهو رد مازحاً: "إنها بداية التعاون بين إسرائيل واليمن".

ويقول المحلل السياسي اليمني مأرب الورد عن وجود اليمن في المؤتمر: "يجلسون إلى جوار عدو الأمة بمبرر سخيف هو مواجهة الخطر الإيراني ولن يفعل لهم نتيناهو شيئاً"، مضيفاً في تغريدة له: "نحن نعرف من ساق اليماني إلى وارسو، وهي تلك الدول المعروفة بهرولتها للتطبيع مستغلة حاجة هادي وحكومته لدعمها".

وطالب عضو البرلمان اليمني محمد الحزمي، بإقالة الوزير اليمني، قائلاً: "أطالب بإقالة وزير الخارجية فوراً، لا يمثل اليمن في مؤتمر وارسو (..) ولا يتشرف أي يمني بهذه الصورة الخبيثة".

ولا يرتبط اليمن بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية - يمنية أو حتى سرية.

