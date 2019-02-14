انت الان تتابع تفاصيل خبر لجنة يمنية تقدم 3 آلاف ملف لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية لمحاكمتهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، اليوم الخميس، 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة في فندق "كورال"، بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن، وقُدمت فيها أوراق عمل لمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجتمع المدني، ونقابة المحامين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، لوكالة الأناضول، إن لجنته "قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة، من أصل 20 ألفاً و902 حالة تم رصدها وتوثيقها في 9 آلاف و500 واقعة".

ولفت المسؤول الحقوقي إلى أنه "خلال الحلقة تم مناقشة التحديات التي تواجه محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وبحث سبل البدء الفعلي في عملية المحاكمة، وضمان حقوق الضحايا".

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة باسم اللجنة، إشراق المقطري، أن أهم ما أنجزته اللجنة يتمثل في "تجميع وحفظ أدلة الإثبات بالانتهاكات ضد الأشخاص أو الجهات، وتحديد المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان".

وأكّدت المقطري "حرصنا على تقديم الملفات، لإيماننا أن محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الأساس لضمان الحد من الانتهاكات وضمان عدم تكرارها".

وأشارت إلى أن التحقيق تم وفق المبادئ والمعايير المعمول بها في اللجان الدولية والإقليمية المماثلة.

وحضر الحلقة النقاشية نائب وزير حقوق الإنسان سمير الشيباني، وكبار قضاة المحكمة العليا، وقضاة من مكتب النائب العام، وممثلو منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، وأكاديميون.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.