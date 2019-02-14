شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية تعتمد تشكيل مجلس الادارة الجديد لمركز اورام الفيوم (صور) والان مع التفاصيل

أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار رقم 59 بتاريخ 2019/2/6، بتشكيل مجلس ادارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الاورام، القائمة على مشروع (مركز اورام الفيوم) والذي يضم كلا من، الدكتور صلاح محمد ابو طالب، الدكتورة دينا احمد الحادقة، الدكتور سعيد محمد مصطفى، المحاسب احمد سعد عرندس، المحامي حازم طه عبد العليم، خالد انور علي، ابراهيم محمود فلة، وليد احمد هويدي، دكتور مصطفى ثابت مبروك.

وعقد مجلس الادارة اول اجتماع له مساء الاربعاء 2019/2/13، بمقر مركز اورام الفيوم، وبحضور ممثلي الجهة الادارية، مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وتم تشكيل هيئة مكتب المجلس، والذي جاءت على النحو التالي، اختيار الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الادارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس المجلس، والدكتورة دينا الحادقة سكرتير عام المجلس، والمحاسب احمد عرندس امين الصندوق، وفي العضوية، الدكتور سعيد مصطفى، وليد هويدي، حازم طه، ابراهيم فلة، خالد انور.

وقرر مجلس الادارة برئاسة الدكتور صلاح ابو طالب، في اول اجتماع له بعد تشكيل هيئة المكتب، النظر في وضع استراتيجية كاملة لمركز الاورام خلال الفترة المقبلة، اهمها الشروع في انشاء مستشفى لجراحة مرضى الاورام، واستكمال وحدة العلاج الاشعاعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والنظر في تشغيل العيادات الخارجية في الفترة المسائية، كما تمت الموافقة على اطلاق موقع اليكتروني خاص بالمركز، ومجلة مطبوعة باسم المركز، والاعداد لاعلان تليفزيوني خاص بمركز الاورام يذاع في شهر رمضان المقبل، وتخصيص رقم حساب بنكي موحد في كافة البنوك المصرية، لسهولة وصول المتبرع لرقم حساب مركز اورام الفيوم، واطلاق حملة دعائية للمركز داخل وخارج المحافظة قبل شهر رمضان المقبل.

وعقب انتهاء الاجتماع حرص العاملين بمركز الاورام، على استقبال الاعضاء الجدد في مجلس الادارة، وقاموا بشرح وافي لنظام سير العمل داخل المركز، كما حرص مجلس الادارة، على الاستماع لكافة احتياجات المركز من الموظفين، ووعدوا بتوفيرها خلال الفترة المقبلة.