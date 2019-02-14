شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يُصفي القيادي الحوثي «الجبري» والان نبدء بالتفاصيل

حررت قوات الجيش اليمني الوطني اليوم مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفه بمحافظة صعدة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد أن أبطال اللواء سيطروا على "مربع شاجع" وعلى ماتبقى من "وادي الاشر" والسيطرة الكاملة على "حصن الحماد" في منطقة الرزامي.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المعروف بـ"ابو حمزة الجبري" وتم تحريز الجثة وعدد من كانوا يتحصنون في "مربع شاجع".