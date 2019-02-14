الان تتابع وزير يمني: الترتيبات جارية لانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن محمد مقبل الحميري، اليوم، أن الترتيبات جارية لانعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتمال النصاب القانوني.
وأشار خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء رغم قلة عددهم الذي لا يتجاور ثلاثين عضوًا يعدون في عداد الرهائن لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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