الان تتابع مؤتمر ضخم في إسلام أباد بمناسبة زيارة ولي العهد لباكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أقام مجلس علماء باكستان، مؤتمرا اليوم الخميس، بأحد فنادق العاصمة إسلام آباد، بحضور عدد كبير من قادة الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات ورجال الفكر والإعلام والصحافة، احتفاءً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له، خاصة بعد اختياره لباكستان كأول بلد في زيارته الخارجية.

وجاء ضمن أبرز الحاضرين الدكتور نور الحق قادري وزير الشؤون الإسلامية في باكستان، والبروفيسور الدكتور أحمد يوسف الدريويش رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، والبروفيسور ذاكر الرحمن، ورئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي.

وناقش المشاركون في المؤتمر عمق العلاقات السعودية الباكستانية ومتانتها وتاريخها، مبرزين أهمية العلاقات بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية، ومؤكدين على أن الحاقدين لا يمكنهم زرع الخلافات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

في السياق، وجه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، العلماء والمشايخ، بأن يتحدثوا في العلاقات السعودية الباكستانية في مساجدهم ومؤسساتهم العلمية، مثنيا على جهود الشعب السعودي والباكستاني، ولا سيما رجال الأمن والقوات العسكرية والعلماء والمشايخ في البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والتضحية بكل غال ونفيس من أجل ذلك.

وأكد الحضور في المؤتمر أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له لباكستان سيعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الحكومة الجديدة في باكستان تسعى جاهدة من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ولاسيما المملكة العربية السعودية والبلاد العربية.

وشدد الحاضرون على أن جمهورية باكستان الإسلامية تؤمن بالعلاقات الأخوية مع البلاد الإسلامية والعربية وغيرها، مشيدة بمنهج الوحدة والوئام واتباع الاعتدال والوسطية، وأن باكستان تخطو نحو إنشاء دولة جديدة على نهج وخطى دولة المدينة المنورة، وتتطلع للاستفادة من نظام المملكة العربية السعودية الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي ومنهج الاعتدال والوسطية.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات كان أبرزها ترحيب باكستان بالمستثمرين السعوديين وتفتح أبوابها لرجال الأعمال السعوديين، ووقوف باكستان حكومة وشعبا تقف مع المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أشاد مجلس علماء باكستان بدعم المملكة العربية السعودية لباكستان ووقوفها بجانب الشعب الباكستاني.

ودعا مجلس علماء باكستان، الجهات الحكومية، إلى الاستفادة من نظام ومنهاج المملكة العربية السعودية القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال وتطبيق ذلك في باكستان لتحقيق العدالة ونشر ثقافة الحوار والتقريب بين الثقافات والديانات المختلفة.