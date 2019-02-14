"الخليج": الكرملين ضاف ذرعاً بالمماطلة التركية في تنفيذ اتفاق سوتشي

ذكرت صحيفة إماراتية، ان الكرملين يراهن على أن قمة سوتشي الرابعة التي تعقد اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني حيث ضاف الكرملين ذرعاً بالمماطلة التركية في تنفيذ اتفاق سوتشي مع الرئيس التركي الذي أبرم في سبتمبر /أيلول/ الماضي، والذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً، ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» /جبهة النصرة/، وهو ما كان يجب أن تلتزم به أنقرة في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول/ الماضي.

واعتبرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " ان أنقرة لم تلتزم بالطبع، بل عمدت إلى الالتفاف على الاتفاق من خلال السماح ل«هيئة تحرير الشام» بتوسيع رقعة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، بعد انسحاب التنظيمات العسكرية التابعة لها من المنطقة إثر معارك مخططة ومنسقة مع الجانب التركي وموسكو من جهتها بدأت تتوجس من هذا الموقف التركي.

وتابعت "وترى أنه يعرقل دورها في استكمال وضع حد للأزمة وتنظيف منطقة إدلب وشمال شرق سوريا من بقايا الجماعات الإرهابية واستكمال سيطرة السلطة السورية على كل الجغرافيا السورية.

ولفتت الى أنه في قمة اليوم لن يقتصر الأمر على الاجتماع الثلاثي، بل سيعقد الرئيس بوتين اجتماعين منفردين مع الرئيسين أردوغان وروحاني لبحث العلاقات الثنائية مع البلدين والاستفسار عن مواقفهما إزاء بعض التطورات المتعلقة بالأزمة السورية والسعي إلى التنسيق بين هذه المواقف.

وخلصت الى انه من المفترض على ضوء كل ذلك أن تكون قمة سوتشي اليوم مفصلية في تحديد المواقف، وخصوصاً بالنسبة لمنطقة إدلب، ذلك أن روسيا استكملت كل الاستعدادات العسكرية لوضع حد للوضع الشاذ في إدلب حيث تتواجد «جبهة النصرة».