مسؤول أمريكي: النظام الإيراني نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن " النظام الإيراني نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وأن واشنطن تعمل على بناء تحالف للتخلص من التطرف وبناء المستقبل".

وبين أن إيران تمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط، وأن نظامها هو أكبر ممول للإرهاب بالعالم.

وأضاف بنس في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولى لقمة وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط ببولندا، أن "الإرهاب هو الخطر الأكبر الذي يواجهنا، وأننا نجتمع في وارسو لأننا نتقاسم الشعور بالتهديد الإرهابي".

وكانت صحيفة" الوطن " قالت ان العالم سئم استمرار النظام الإيراني على نهجه التخريبي ومواصلة العبث بالأمن الدولي، فإيران بنظامها الذي يهدد الجميع بسياسته الخطرة، تدرك تماماً أن العالم قد نفذ صبره، حتى وإن أظهرت نوعاً من المكابرة عبر التصريحات الجوفاء التي يطلقها عدد من ساستها، ويدرك الجميع أنها مجرد صراخ لا يغير من الحال شيئاً، فالعقوبات والتحرك الدولي رداً على سياسة "الملالي" ومواصلة النظام للتجارب الخطرة، جميعها مؤشرات أن القطار الذي سيسحق عبثية "نظام الملالي"، قد انطلق، ولم يعد بمقدور أحد حتى من تهرب من المشاركة فيه أن يغير من النتائج شيئاً.

واكدت ان عشرات الدول التي تجتمع في العاصمة البولندية وارسو، مصممة على وضع حد لنهج وأجندات وأسلوب النظام الإيراني، وأنه لم يعد ممكناً السماح بالمزيد من النكبات والكوارث التي تسببها سلطة تقوم على مشروع عدواني توسعي ليس في المنطقة فقط، بل في كل مكان يمكن أن تجد إليه منفذاً حول العالم، وذلك يتسبب بتهديد كبير للأمن والسلام العالميين.

وخلصت الى ان النظام الإيراني يدرك أن الشعب الإيراني سوف يتأثر بردود الفعل الدولية الناجمة عن سياسات نظام "الملالي"، خاصة من حيث العقوبات الاقتصادية، وهو ما يجعل زلزال الغضب الشعبي المرتقب فوق طاقة نظام إيران على تجاوزه