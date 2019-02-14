صحيفة: الغضب الشعبي المرتقب فوق طاقة نظام إيران على تجاوزه

قالت ان العالم سئم استمرار النظام الإيراني على نهجه التخريبي ومواصلة العبث بالأمن الدولي..

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "فإيران بنظامها الذي يهدد الجميع بسياسته الخطرة، تدرك تماماً أن العالم قد نفذ صبره، حتى وإن أظهرت نوعاً من المكابرة عبر التصريحات الجوفاء التي يطلقها عدد من ساستها، ويدرك الجميع أنها مجرد صراخ لا يغير من الحال شيئاً، فالعقوبات والتحرك الدولي رداً على سياسة "الملالي" ومواصلة النظام للتجارب الخطرة، جميعها مؤشرات أن القطار الذي سيسحق عبثية "نظام الملالي"، قد انطلق، ولم يعد بمقدور أحد حتى من تهرب من المشاركة فيه أن يغير من النتائج شيئاً.

واكدت ان عشرات الدول التي تجتمع في العاصمة البولندية وارسو، مصممة على وضع حد لنهج وأجندات وأسلوب النظام الإيراني، وأنه لم يعد ممكناً السماح بالمزيد من النكبات والكوارث التي تسببها سلطة تقوم على مشروع عدواني توسعي ليس في المنطقة فقط، بل في كل مكان يمكن أن تجد إليه منفذاً حول العالم، وذلك يتسبب بتهديد كبير للأمن والسلام العالميين.

وخلصت الى ان النظام الإيراني يدرك أن الشعب الإيراني سوف يتأثر بردود الفعل الدولية الناجمة عن سياسات نظام "الملالي"، خاصة من حيث العقوبات الاقتصادية، وهو ما يجعل زلزال الغضب الشعبي المرتقب فوق طاقة نظام إيران على تجاوزه.