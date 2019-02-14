"المالكي": يجب الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في الإعمار

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، حرص العراق على توثيق علاقاته مع جميع الدول ومنها كوريا الجنوبية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في مجالات البناء والإعمار والاستثمار.

وذكر مكتب المالكي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أن المالكي أكد، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى العراق جانج كيونج ووك بمكتبه، أن العراق تربطه علاقات وثيقة مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

ورحب المالكي بالتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين في المجال الصناعي والتجاري والرغبة في الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في العديد من المجالات.

من جهته، أعرب السفير الكوري الجنوبي عن اعتزازه بالعمل في العراق، مؤكدا عمق العلاقات المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الصديقين.

