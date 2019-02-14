مباحثات أمريكية نمساوية حول السلام في الشرق الأوسط

وذكر بيان للخارجية النمساوية، اليوم، أن كنايسل سوف تعقد اجتماعا مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو وجارد بوتس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المعروف أن المؤتمر دعت إليه الولايات المتحدة ويناقش قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.
وكانت واشنطن أعلنت أن اجتماع وارسو يأتي لوضع أسس تكوين تحالف لوقف أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار ومحاربة الإرهاب وبحث ملفات المنطقة.
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