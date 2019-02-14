خالد بن سلمان يوجه رسالة قوية لـ "روحاني"

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الامريكية خالد بن سلمان، اليوم الخميس، إن أرض العرب للعرب وليست لإيران.

جاء ذلك ردا على الرئيس الإيراني حسن روحاني، أثناء خطابه للذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، أن الدول المجاورة لإيران هي أرض إيرانية، ليؤكد بن سلمان أن أرض العرب للعرب.

وكان قد كتب "بن سلمان" أمس الأربعاء عبر "تويتر"، أن بلاده انضمت إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو، لاتخاذ موقف تواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة وعلى رأسها النظام الإيراني.

وصف خالد بن سلمان إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم، الذي لا يزال مستمرا في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن".

وقال "ابن سلمان" عبر حسابه على "تويتر": "استولى نظام الملالي على الحكم في إيران منذ أربعين عاما، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعا في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولا يزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة".

