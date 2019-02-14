نائب ألباني يرش بالحبر رئيس الوزراء

اسماء السيد - تيرانا: رش نائب من المعارضة اليمينية الخميس بالحبر رئيس الوزراء الألباني إدي راما الذي كان يحضر المناقشات في البرلمان.

ويتبين من الصور التي بثتها مباشرة شبكات التلفزة المحلية ان النائب عن الحزب الديموقراطي إدي بالوكا، يسرع في اتجاه الاشتراكي ادي راما، حاملا حقنة ثم يرش هذا الرجل الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان، وجه رئيس الحكومة قبل ان يسيطر عليه الجهاز الأمني.

وقد وقع هذا الحادث قبل يومين من تظاهرة يخشى مراقبون ان تكون متوترة، وينظمها الحزب الديموقراطي للمطالبة باستقالة ادي راما وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة.

فتح تحقيق، وسيُستبعد ادي بالوكا من اي نقاش برلماني طوال عشرة ايام، كما اعلنت أجهزة البرلمان.

وقبل هذا الحادث، عقدت الجلسة في اجواء متوترة، اذ اتهم زعيم المعارضة لولزيم باشا، ادي راما بإغراق هذا البلد البلقاني الصغير الفقير في الفساد. وعندما بدأ ادي راما بالرد عليه، تعرض للرش. وفي كانون الأول/ديسمبر، كسر نائب يميني آخر بيضة على رأسه.

ورد ادي راما على حسابه في انستاغرام مستشهدا بألبرت اينشتاين: "شيئان لانهائيان، الكون والغباء البشري"، موضحا ان المعارضة اليمينية اختارت أن تعتمر "الغباء البشري الكوني".

وتتسم الحياة السياسية الألبانية بالتراشق الكلامي العنيف ويتبادل اليمين واليسار الإهانات والاتهامات الخطيرة بالفساد أو الارتباط بالجريمة المنظمة.

وترغب البانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2009، في أن تبدأ هذا العام مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتدعو بروكسل السلطات المحلية إلى محاربة الجريمة المنظمة وإصلاح النظام القضائي.

