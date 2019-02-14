دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تقرير: أكثر من 40 سفيرا سابقا يدعون ماي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

(رويترز) - ذكرت صحيفة تايمز أن أكثر من 40 سفيرا بريطانيا سابقا دعوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة يوم الأربعاء إن الدبلوماسيين قالوا في بيان أرسل إليها إنه سيكون من الأفضل تأجيل خروج بريطانيا من أجل توضيح شروط العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد أو إتاحة الفرصة لإجراء استفتاء آخر.

وإذا لم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 29 من مارس آذار، سوف يتعين على ماي أن تختار بين تأجيل الانسحاب أو المغادرة دون اتفاق وهو ما يهدد بالزج بالبلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم في الفوضى.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)