كتب _ نور على _ نورا فخرى _ محمود حسين _ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
شهدت الجلسة العامة الصباحية للبرلمان، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت - نداء بالاسم- على مبدأ تعديل الدستور، كما شهدت الجلسة ذاتها العديد من المواقف للنواب عقب إبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية، ومنها ما هو متعلق بكوتة المرأة، والمواد المتعلقة بالقضاء وغيرها من المواد..
البرلمان حريص على اتباع الإجراءات السلمية
واستهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة مؤكدا على أن المجلس حريص كل الحرص على اتباع...
كانت هذه تفاصيل خبر نواب البرلمان يعلنون موافقتهم على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة.. 485 مؤيدا.. وعبد العال يحدد 6 مهام للجنة التشريعية لمناقشة التعديلات: نتبع إجراءات سليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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