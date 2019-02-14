وزير الدفاع الايراني: سننتقم بقوة لدماء شهداء حرس الثورة

لفت وزير الدفاع ال​ايران​ي العميد ​أمير حاتمي​ إلى ان "دماء شهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف ​حافلة​ لمنتسبي ​الحرس الثوري​ في منطقة خاش لن تذهب هدرا وعلى الارهابيين واذنابهم الاغبياء ان يعلموا ان ابناء الشعب الايراني العملاق في صفوف ​القوات​ المسلحة ستثأر بقوة لدمائهم".

وأكد أن "دماء الابطال من منتسبي حرس ​الثورة الاسلامية​ لن تذهب هدرا وعلى الارهابيين واذنابهم الاغبياء ان يعلموا ان ابناء الشعب الايراني العملاق في صفوف القوات المسلحة ستثار بقوة لدمائهم"ن مشيراً إلى أن "ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تحولت الى شوكة في اعين اعداء النظام الاسلامي واذنابهم".

وأشار إلى أن "الاعداء الذين باتوا غير قادرين عن مواجهة الشعب الايراني العملاق والقوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الاسلامية الايرانية يحاولون التغطية على هزائمهم المتكررة امام عظمة الشعب الايراني عبر التشبث بالاعمال الارهابية لعملائهم الذين باعوا انفسهم وليسلبوا حلاوة النجاحات من ابناء الشعب"، معلناً أن "العدو يتبرص بنا الدوائر دوما ولن يفوت اية فرصة لتوجيه ضربة الى ايران الاسلامية".

وأكد حاتمي "ضرورة رفع الجهوزية الشاملة للقوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية باعتبارها اساسا للنهوض بالقدرات الردعية للبلاد".