الخارجية الصينية دانت الهجوم الإرهابي جنوب شرقي إيران

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ عن "إدانتها للهجوم الانتحاري الإرهابي الذي وقع في إيران الأربعاء وأسفر عن مقتل العشرات، وقدمت التعازي في الضحايا".
وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء وتبنته جماعة "جيش العدل"، عن مقتل 27 وإصابة 13 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني.
واستهدف الهجوم حافلة تقل 40 عنصرا من الحرس الثوري على الطريق الرابط بين مدينتي خاش وزاهدان في ولاية سيستان وبلوشستان.
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