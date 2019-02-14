بوتين في ختام قمة سوتشي:المحادثات تطرقت إلى الانسحاب الأميركي من سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والايراني حسن روحاني في ختام قمة سوتشي حول سوريا أن "المحادثات تطرقت إلى الانسحاب الأميركي من سوريا".
ولفت بوتين الى "اننا جددنا أولوياتنا بالقضاء على ما تبقى من الارهابيين وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وبفضل الجهود المشتركة بيننا أطلقنا اللجنة الدستورية التي سترسم مستقبل سوريا"، معتبرا ان " تحسين الأوضاع في سوريا بشكل تام كي يحصل نحن بحاجة لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي".
واعلن بوتين ان " الجولة الجديدة من المباحثات الدستورية حول سوريا في أستانا ستعقد نهاية اذار او بداية نيسان".
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