ستولتنبرغ: مستقبل بعثة الـ"الناتو" بأفغانستان تحدده الدول الأعضاء

لفت الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​ إلى أن "مستقبل بعثة الحلف في ​أفغانستان​ ستحدده الدول الأعضاء بشكل مشترك"، معرباً عن "سعادة الدول الأعضاء، بالخطوات التي أقدم عليها ​الاتحاد الأوروبي​ في مجال الدفاع، دون مزيد من التوضيحات".

وأوضح أن "مشاريع الاتحاد الأوروبي فيما يخص مجال الدفاع، لا يجب أن تشكل بديلا لحلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى "حضور مفوضة ​الأمن​ و​السياسة​ الخارجية بالاتحاد ​فيديريكا موغريني​، في الاجتماع"، مؤكداً أن "الأمين العام، أن الحلف يواصل دعم تدريب وتمويل ​القوات​ الأفغانية".

وبين أن "الحلف لا يهدف للبقاء في أفغانستان إلى الأبد، وأنه يدعم مبادرات سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام، وتقليص أعداد البعثة في البلاد".