لفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ إلى أن "مستقبل بعثة الحلف في أفغانستان ستحدده الدول الأعضاء بشكل مشترك"، معرباً عن "سعادة الدول الأعضاء، بالخطوات التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع، دون مزيد من التوضيحات".
وأوضح أن "مشاريع الاتحاد الأوروبي فيما يخص مجال الدفاع، لا يجب أن تشكل بديلا لحلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى "حضور مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغريني، في الاجتماع"، مؤكداً أن "الأمين العام، أن الحلف يواصل دعم تدريب وتمويل القوات الأفغانية".
وبين أن "الحلف لا يهدف للبقاء في أفغانستان إلى الأبد، وأنه يدعم مبادرات سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام، وتقليص أعداد البعثة في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر ستولتنبرغ: مستقبل بعثة الـ"الناتو" بأفغانستان تحدده الدول الأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.