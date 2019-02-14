أردوغان: تركيا كانت دائماً تمد يد المساعدة الى الشعب السوري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح القمة الثلاثية في سوتشي أن "تركيا كانت دائماً تمد يد المساعدة الى الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري ينتظر منا قرارات تكون في مصلحته وفي مصلحة الوصول الى السلام في سوريا".
ولفت إلى "اننا قطعنا أشواطا مهمة في الحرب على الإرهاب وعودة اللاجئين وحافظنا على وحدة الأراضي السورية"، مشيراً إلى "اننا وقفنا إلى جانب الشعب السوري ودفعنا أكثر من 35 مليارا على الضيوف السوريين"، مضيفاً: "التنسيق في مسار أستانا ساهم في وقف إطلاق النار في سوريا".
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