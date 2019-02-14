أردوغان: تركيا كانت دائماً تمد يد المساعدة الى الشعب السوري

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في افتتاح القمة الثلاثية في سوتشي أن "​تركيا​ كانت دائماً تمد يد المساعدة الى ​الشعب السوري​"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري ينتظر منا قرارات تكون في مصلحته وفي مصلحة الوصول الى السلام في ​سوريا​".

ولفت إلى "اننا قطعنا أشواطا مهمة في الحرب على ​الإرهاب​ وعودة ​اللاجئين​ وحافظنا على وحدة ​الأراضي السورية​"، مشيراً إلى "اننا وقفنا إلى جانب الشعب السوري ودفعنا أكثر من 35 مليارا على الضيوف السوريين"، مضيفاً: "التنسيق في مسار ​أستانا​ ساهم في وقف ​إطلاق النار​ في سوريا".