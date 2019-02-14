"طيران الإمارات" أعلنت أنها لا تزال تتوقع استلام 14 طائرة "إيرباص- إيه 380"

أعلن الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة "​طيران الإمارات​"، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أنّ "الشركة لا تزال تتوقّع استلام 14 من طائرات "​إيرباص​- إيه380"، بعد إعلان المجموعة الأوروبية وقف إنتاج الطائرة العملاقة والتوقّف عن تسليمها بحلول عام 2021.

وأكّد في بيان، أنّ "هذه الطائرة ستبقى إحدى ركائز أسطول الشركة"، الّتي اتّخذتها رمزًا للرفاهية والفخامة، إذ تتضمّن في الدرجة الأولى أجنحة خاصّة وحمامات تدليك وقاعة استقبال.

وطلبت شركة "طيران الإمارات"، الاستعاضة عن العشرات من طائرات "ايه380" بطلب شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350" بقيمة أجمالية من 21,4 مليار دولار، وفق سعر كتاب العرض.