توقيف مواطن في المطار بحوزته 340 غراما من الحشيشية وحبوبا مخدرة

اوقفت فصيلة التفتيشات في سرية المطار التابعة ل​قوى الامن الداخلي​ المواطن اللبناني ط. أ. اثناء سفره الى اربيل، وضبطت بحوزته حوالي 340 غراما من مادة ​الحشيشة​ و 10 قطع من مادة asd المخدرة و 6 ​حبوب مخدرة​ من انواع مختلفة مخبأة في جسده، وذلك بعد ان تم اخضاعه لالات الكشف على ​المخدرات​ والمتفجرات، وكانت النتيجة ايجابية، حيث احيل الى فصيلة الضابطة ​العدلية​ وتم توقيفه بناء لاشارة ​القضاء​.

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