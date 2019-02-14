لفت عضو كتلة "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ إلى أن " رفيق الحريري، كما ​بشير الجميل​ و شهداء ​ثورة الأرز​ استشهدوا من أجل قضية واحدة هي حرية، سيادة وإستقلال لبنان، لكن للأسف ما زال ​السلاح​ الذي قتلهم متفشي والقضية مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل بذكرى 14 شباط: استشهدوا من أجل حرية وسيادة وإستقلال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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