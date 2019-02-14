حبيش: الأمن في لبنان موجود وهو مقبل على مرحلة من الاستقرار

شدد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​ على ان "الخطوة ​السعودية​ امر مهم ودليل على ثقة المجتمع العربي ب​الحكومة​ والمرحلة ​الجديدة​ التي سيقبل اليها ​لبنان​"، آملا "ان يكون ذلك مدخلا لرفع الحظر عن زيارة الرعايا العرب كافة الى لبنان".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال حبيش "هذا دليل ان الامن في لبنان موجود وهو مقبل على مرحلة من الاستقرار"، لافتا الى ان "عودة الخليجيين الى لبنان هي بقدر عال من الاهمية بالنسبة الى ​السياحة​ فيه"، مشيراً إلى أن "الخطوة السعودية، هي مؤشر ايجابي، يعطي دفعا لتنفيذ القرارات الصادرة عن "​مؤتمر سيدر​".