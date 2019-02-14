علّق وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، على الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، قائلًا: "رحم الله رفيق الحريري، هذا الرجل العظيم الّذي نفتقده كلّ يوم، رجل الخير ورجل الدولة ورجل الوحدة الوطنية والإعمار".
وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ذكرى استشهاده، الوفاء للحريري هو في أن نعيد إطلاق ورشة إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وإنماء الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: رفيق الحريري رجل عظيم والوفاء له هو بأن نعيد إطلاق ورشة بناء المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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