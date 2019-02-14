أفيوني: رفيق الحريري رجل عظيم والوفاء له هو بأن نعيد إطلاق ورشة بناء المؤسسات

علّق وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، على الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​، قائلًا: "رحم الله رفيق الحريري، هذا الرجل العظيم الّذي نفتقده كلّ يوم، رجل الخير ورجل الدولة ورجل الوحدة الوطنية والإعمار".

وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ذكرى استشهاده، الوفاء للحريري هو في أن نعيد إطلاق ورشة إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وإنماء الإنسان".