اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد اسود​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "​حميد كريدي​ يحول مبلغ 30 مليون ​دولار​ من اموال الكازينو الى مصرف credit agricole في ​سويسرا​، و​القضاء​ لا يكشف ​السرية المصرفية​ عن المتهم ب​اختلاس​ الأموال".

كانت هذه تفاصيل خبر اسود: كريدي يحول 30 مليون دولار الى سويسرا والقضاء لا يكشف السرية المصرفية عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.