جنبلاط: علاقات جملية تجمع بين آل جنبلاط وآل سعود والسعودية

نشر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على مواقع التواصل الاجتماعي، سورة تجمعه بسفير السعودية ​وليد البخاري​ والموفد الملكي السعودي المستشار تزار العلولا ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، قائلا: "لقاء ودي وحميم مع المستشار في ​الديوان​ الملكي السيد ​نزار العلولا​ بحضور السفير السعودي في ​لبنان​ السيد وليد البخاري وتخلل هذا اللقاء ذكريات جميلة عن علاقة آل جنبلاط و​آل سعود​ و​المملكة العربية السعودية​، كما استذكرنا علاقة الامير شكيب أرسلان بالملك عبد العزيز آل سعود".

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