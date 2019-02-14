افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "لمناسبه الذكرى الرابعه عشر لاغتيال رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​رفيق الحريري​ انطلقت الحافلات التي تقل مناصري ​تيار المستقبل​ من قرى ​العرقوب​ وحاصبيا الى ​بيروت​ للمشاركه في احياء المناسبه، حيث كانت نقطه التجمع عند مفرق سوق الخان في قضاء حاصبيا رفعوا خلالها ​العلم اللبناني​ واعلام تيار المستقبل وصور الحريري".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مناصرو المستقبل إنطلقوا من حاصبيا والعرقوب للمشاركة بذكرى الحريري ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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